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Müezzinin camide 9 yaşındaki çocuğu dövdüğü görüntülere çifte soruşturma!

Müezzinin camide 9 yaşındaki çocuğu dövdüğü görüntülere çifte soruşturma!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin (63), camide gürültü yaptığı gerekçesiyle 9 yaşındaki B.G.'yi dövdüğü görüntüler büyük tepki çekti. Darp raporu alan B.G.'nin babası suç duyurusunda bulundu. Müezzin hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bu arada müezzin Necmi G.'nin B.G.'yi dövdüğü anlar da görüntülendi. Görüntülerde Necmi G.'nin B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladığı görülüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da görüntülere ilişkin soruşturma talimatı verdiğini ve konuyu sonuna kadar takip edeceğini açıkladı.

3. Sayfa / 13 Temmuz 2021 Salı 20:22
Müezzinin camide 9 yaşındaki çocuğu dövdüğü görüntülere çifte soruşturma!

İlçedeki Yeniyurt Mahallesi, Merkez Camii'de görev yapan müezzin Necmi G., namaz kıldıktan sonra cami içerisinde gürültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi.

Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma talimatı verdiğini ve konuyu sonuna kadar takip edeceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'Bazı medya mecralarında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam'ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde, onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez.'


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