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MİT Yurtdışında enselemişti! Tanık, FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın tüm suçlarını tek tek saydı!

MİT Yurtdışında enselemişti! Tanık, FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın tüm suçlarını tek tek saydı!

MİT’in operasyonuyla, Özbekistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Gürbüz Sevilay ‘Silahlı Terör Örgütüne Silah Sağlama’ ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından hakim karşısına çıktı. Sevilay hakkında ifade veren tanık “bana verdiği koli de 17 kilo altın ve kokain vardı” dedi.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 19:04
MİT Yurtdışında enselemişti! Tanık, FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın tüm suçlarını tek tek saydı!

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Sevilay Gürbüz örgüt üyesi olduğunu reddederek atılı suçları kabul etmedi. FETÖ adına terör örgütü PKK'ya silah sağlamakla da suçlanan Sevilay'la ilgili tanıklık yapan C.A. "2017 yılında Gürbüz Sevilay'ı 'Gazi' ismiyle tanıdım. Yanında MİT mensubu olduğunu öne süren Hasan Yılmaz adıyla tanıdığım kişiyle birlikte ofisime geldiler ve bana iş teklif ettiler" dedi.

"DEVLET ADAMI OLDUKLARI İÇİN GÜVENİP EV KİRALADIM"

Açıklamalarına devam eden C.A., "Koli işleri vardı, ellerinde bulunan kolilerin güvenliğini benden sağlamamı istediler. Bende devlet adamı olduklarına güvenip bir ev kiraladım. Aracımla evin anahtarını Hasan Yılmaz olarak tanıdığım Özgür Deniz'e verdim" ifadelerini kullandı.

"KOLİLERDEN ALTIN VE KOKAİN ÇIKTI"

Özgür ve Gürbüz'ün araca üç adet koli koyduğunu belirten C.A., "Özgür, kolilerde elektronik eşyalar olacağını söyledi. Daha sonra polis eve baskın yaptı. Küçük kolide 17 kilo altın, diğer kolilerde ise kokain çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandım" dedi.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Tanık ifadesine karşı beyanları sorulan Gürbüz Sevilay, tanığı daha önce hiç görmediğini ileri sürdü. Beyanların ardından sanığın tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


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