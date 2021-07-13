İştahsızlık Neden Olur? İştahsızlık Nasıl Geçer? İştahsızlığa İyi Gelen Yiyecekler

Yeme bozukluğu olarak bilinen iştahsızlık çeşitli faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Bu faktörler ortadan kaldırılmadığı sürece iştahsızlık ileri boyutlara ulaşabilir ve kişinin ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmasına sebep olabilir. Peki, iştahsızlık belirtileri nelerdir? Çocuklarda iştahsızlık neden olur?





İştahsızlık Nedir?

İştahsızlık Belirtileri Nelerdir?

İştahsızlık Tedavisi Nasıldır?



İştahsızlığa iyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?



İştahsızlık; aç olunmasına rağmen aç olmadığını hissetme durumudur. Tedavi edilmediği durumlarda ciddi sağlık problemlerine yol açan iştahsızlık her yaş grubundan insanda aktif olarak görülmektedir. Pek çok farklı sebepten kaynaklanabilen iştahsızlık kimi zaman mide rahatsızlığı kimi zaman soğuk algınlığı kimi zaman ise bağırsak hastalıklarından kaynaklı olabilmektedir. Peki,Alanında uzman doktorlar iştahsızlığın pek çok belirtisi olduğunu açıklamıştır. Yapılan bilimsel araştırmalar iştahsızlığın pek çok sebebinin olduğunu belirtirken belirtilerin ortadan kaldırılmamasının ise ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceğini söylemektedir. Peki, alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda• Kilo kaybı,• 4-5 ay üst üste regl olamama ve düzensiz regl yaşamak,• Cilt kuruluğu görülmesi• Yaşa ve boya göre uyumsuz kilo,• Halsizlik,• Nefes darlığı,• Yemek yememek,İştahsızlık belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmeli ve iştahsızlığa neden olan problem ortadan kaldırılmalıdır. Peki,İştahsızlığı tedavi etmek için ilk adımda altta yatan sebebi bilmek gerekmektedir. Çocuklarda iştahsızlık genellikle psikolojik olarak olurken yetişkinlerde ise iştahsızlık üzüntü ve stresten kaynaklanabilmektedir. Düzenli ilaç kullanımı, düzensiz beslenme, uyku problemleri gibi çeşitli faktörler iştahsızlık tedavisinde oldukça önemlidir.Psikolojik sebeplerin dışında fiziksel sebepler de iştahsızlığa neden olabilmektedir. İştahsızlık belirtileri görülmesi durumunda iştahsızlıktan şüphelenildiğinde doktora başvurulmalı ve doktor kontrolünde iştahsızlık tedavisi gerçekleştirilmelidir. Alanında uzman doktorlar bu aşamada iştah açıcı ilaçlar verirken aynı zamanda kalsiyum, demir, çinko içeren besinlerin tüketilmesinde de rehberlik edecektir.İştahsızlık problemini ortadan kaldırmak için iştahsızlık tedavisi yanı sıra tüketilen besinlere de dikkat etmek son derece önemlidir. Unutulmamalıdır ki doymak için tüketilen besinler uzun süre geçmeden acıkmanızı sağlayacaktır. Bu sebeple acıkmanıza sebep olacak ve iştahınızın artmasını sağlayacak yiyecekler tüketmek son derece önemlidir. Peki,• Tuz,• Havuç,• Mısır gevreği,• Tarçın,• İncir ve kurutulmuş meyve,• Muz,• Alkol,• Patates,• Karalahana,• Kırmızı acı biber,• Nohut,• Patates kızartması,olarak belirtilmiştir. Bu besinleri düzenli olarak öğünlerinize eklemeniz kısa süre içerisinde iştahsızlık problemini ortadan kaldırmanızı sağlayacaktır.İştahsızlık belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden diyetisyen ve doktor kontrolüne gidilmelidir. İnsan sağlığı açısından oldukça önemli olan iştahsızlık tedavi edilmediğinde ciddi sağlık problemlerine sebep olmaktadır.