USD (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62 EURO (Alış - Satış) : 10,19 - 10,21
Ana Sayfa.
Güncel
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterimi!

İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterimi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde 15 Temmuz destanını ve destanı yazan kahramanları anmak amacıyla 15 Temmuz Dijital Gösterimi düzenleyecek.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 20:41
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterimi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulacak gösterimde, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, o geceden fotoğraflar ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılacak.

Sergide, Milli İradenin Zaferi çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle aktarılacak.

Gösterimde başta TBMM olmak üzere menfur saldırıya maruz kalan mekanlar video mapping tekniğiyle yer bulacak.

Milli birlik ve zafer coşkusunun da yansıtılacağı gösterimde, vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden şehitler de anılacak.

Marmaray Yanikapı İstasyonu'nda düzenlenecek

Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 15 Temmuz Dijital Gösterimi'nin resmi açılışı, 15 Temmuz Zaferi'nin 5. yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında yarın saat 11.00'da gerçekleşecek.

Dijital sergi ise 8 Ağustos Pazar gününe kadar 11:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ziyaretlerde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Dijital Gösterimi ise haftanın her günü açık olacak.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı