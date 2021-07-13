Fransa'dan Google'a Yüklü Ceza!

Teknoloji devi Google, son zamanlarda şirketine uygulanan cezalar ile gündemde. Geçtiğimiz haftalarda da yüklü cezaya çarptırılan şirket, bu kez 500 milyon euro ceza alarak rekor kırdı.



Fransız hükümeti, teknoloji devi Google'ın çatı kuruluşu Alphabet Inc.'e, telif hakları ihlali nedeniyle 500 milyon euro ceza verdi. Geçtiğimiz Haziran ayında da Fransa Rekabet Kurumu tarafından reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon euro para cezasına çarptırılan Google, haftalar sonra yeniden rekor cezaya çarptırılmış oldu.



FRANSA REKABET AJANSI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Fransa Rekabet Kurulu'ndan yapılan resmi açıklamada, cezanın nedeninin 2020 yılında varılan Google News sekmesindeki reklam rekabet kuralına uyulmaması olduğu belirtildi. Fransız Rekabet Ajansı Başkanı Isabelle de Silva, yaptığı açıklamada, 'Kurumun verdiği 500 milyon euroluk ceza kararı, gözlemlenen ihlallerin ciddiyetini hesaba katıyor' ifadelerini kullandı.Ceza kararı sonrası konuşan Google Sözcüsü, olay karşısında kurumun hayal kırıklığına uğradığını söyledi. 2020 yılından varılan anlaşma şartlarına uygun davrandıklarını ve herhangi bir ihlalde bulunmadıklarını söyleyen sözcü, Fransız Haber Ajansı ile de resmi bir telif anlaşmasına varmak üzere olduklarını belirtti. Rekor ceza, ABD'li teknoloji devine verilen gözdağı olarak yorumlandı.Başkan de Silva, Google'ın telif anlaşmasını küçümser nitelikte davrandığını söyledi. Verilen ceza kararının ardından Google'a, önümüzdeki iki ay içinde Fransız yayıncılarla yeni teklifler üzerine uzlaşmak için görüşmeler gerçekleştirmesi şartı getirildi. Herhangi bir uzlaşma sağlanamaması halinde firmaya, günlük 900 bin euroya kadar ceza uygulanabileceği belirtildi.Teknoloji devinin aldığı son ceza, güncel kur ile 5.1 milyar liraya denk geliyor.