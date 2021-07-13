Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! İndirimli olacak! Geçiş ücreti belli oldu!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.



Ankara-Niğde Otoyolu'nun, kamu-özel sektör iş birliğiyle milletin hizmetine sundukları yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Erdoğan, üç kesim halinde geçen yıl devreye aldıkları bu otoyolun sahip olduğu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle de kendi alanında önemli bir yatırım olduğuna işaret etti. Otoyol güzergahı üzerinde döşenen 1,3 milyon metre fiber optik ağ ve yerleştirilen 500 trafik sensörünün, sürücülerin ortaya çıkabilecek her duruma karşı hazırlıklı olmalarını sağladığını söyleyen Erdoğan, bu projenin hizmete girmesiyle Türkiye'nin Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz ulaşım yapılabilen bir otoyol ağına sahip olduğunu anlattı.



Başkan Erdoğan, "Niğde-Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.



Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır." diye konuştu.



4 SAAT 14 DAKİKALIK MESAFE 2 SAAT 22 DAKİKA İNDİ



Otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanıyor. Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı veriyor.



Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştırıyor.



YOL GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEDE



Ankara-Niğde Otoyolu dev bir proje olmanın ötesinde, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı. 1,3 milyon metre fiber optik ağı ve 500 trafik sensörü, meteorolojik ölçüm istasyonları, olay algılama kameraları, değişken mesaj sistemleri ile donatılan otoyolda Akıllı Ulaşım Sistemlerinin en gelişmiş örnekleri uygulandı.



Otoyolun bünyesinde 19 köprülü kavşak, 3566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 76 üst geçit köprüsü, 49 köprü, 120 alt geçit, 669 menfez, 2 bakım işletme merkezi, 5 bakım merkezi, 6 servis, 4 park alanı ve 14 ücret toplama sistemi bulunuyor.



Otoyolda, Ankara-Ahiboz arasında 30 kilometrelik kesimde 2x4, Ahiboz-Gölcük arasında 245 kilometrelik kesimde 2x3 şeritli ana otoyol ile güzergah boyunca 55 kilometrelik kesimde 2x2 şeritli bağlantı yolları bulunuyor.



ANKARA-NİĞDE OTOYOLU İNDİRİMLİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) aldığı bilgiye göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1'inci ve 3'üncü kesimleri 4 Eylül 2020'de, 2'nci kesimi ise 16 Aralık 2020'de trafiğe açıldı. Söz konusu kesimlerinin hizmete alınmasıyla otoyol tamamen işletmeye açılarak, görevli şirket tarafından ücret toplanmaya başlandı.



KGM tarafından işletme süresince söz konusu yatırımın daha yaygın ve etkin kullanımını sağlamak ve böylelikle gerçekleşecek yakıt ve zaman tasarrufuyla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek adına, uygulama sözleşmesi hükümlerine uygun belirlenen geçiş ücretlerinde, araç sınıflarına göre değişen oranlarda indirim yapılarak belirlenmesinin yararlı olacağı değerlendirildi.



Bu doğrultuda 17 Temmuz'dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesini vermişti.



YENİ ÜCRET TARİFESİ ŞÖYLE:



Araç sınıfları Ankara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)



1. sınıf 78,5 92,5 104 115,5 20

2. sınıf 88 104,5 117 130 40

3. sınıf 106 125 140,5 156 40

4. sınıf 135,5 156 179,5 199 40

5. sınıf 164,5 194,5 218,5 243 40



Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.



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