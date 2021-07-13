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Teknoloji
Almanya'da uzay komuta merkezi açıldı!

Almanya'da uzay komuta merkezi açıldı!

Almanya'daki uzay komuta merkezi hizmete açıldı. Uyduları denetlemek ve tehlikeli uzay çöplerini izlemekle görevli yeni komuta merkezi, diğer ülkelerin faaliyetlerini de analiz ediyor.

Teknoloji / 13 Temmuz 2021 Salı 20:30
Almanya'da uzay komuta merkezi açıldı!

Almanya'da geçen yıl kurulan uzay komuta merkezi hizmete açıldı.

Alman ordusuna bağlı ilk uzay komuta merkezi uyduların saldırılara karşı korunmasında ve tehdit oluşturma riski bulunan gök cisimlerinin takibinde kullanılacak.

Ayrıca, uzaydaki tehlikeli atıklar ve diğer cisimler de tespit edilerek gözlemlenecek.

Uzay Komuta Merkezinin amaçlarından biri de son yıllarda sayıları gitgide artan uyduları kontrol edebilmek ve uzayda oluşan çöplüğü temizlemek.

Uzay Komuta Merkezi'nde 50 asker ve 20'den fazla çalışan, uzaydaki yaklaşık 30 bin nesneyi takip edecek.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Uedem'deki uzay komuta merkezini denetledi, askeri üssü ziyaret etti.

Alman Savunma Bakanı, uzay çalışmalarının her zaman savunma amaçlı geliştirildiğini hatırlattı.

Alman ordusunun yörüngede altı uydusunun bulunduğunu söyledi. Avrupa Uzay Ajansına göre, uzayda uydular haricinde 10 cm'den büyük 34 bin, 1 santimetreden 10 santimetreye kadar 900 bin, 1 milimetreden 1 santimetreye kadar da 128 milyon nesne bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin halihazırda, uydu tabanlı navigasyon ve birlik iletişimini sağlamak ve füze fırlatma uyarılarını sağlamak gibi operasyonları yürütmek olan bir uzay komutalığı var.


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