13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı ve aşı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı ve aşı uyarısında bulundu. Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" dedi.







