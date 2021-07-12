Özgür Özel'e Yassıada engeli!

Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmada İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi ile ilgili sözlerin, hatırlatması üzerine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel darbeden önce İnönü'nün imalı ya da tehdit içerikli bir yazısı olmadığını söyleyerek konuyu çarpıtmıştı. Yassıada'daki tutanaklarda Başkan Erdoğan'ın bahsettiği konuya ilişkin sözler ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan, konuşması sırasında İsmet İnanö'nün 27 Mayıs darbesi öncesinde tehditvari sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel İsmet İnönü'nün meclis kararıyla tutanaklardan çıkarılan konuşmayı hiç yapmadığını söyledi. Yassıada'daki tutanaklardan Özel'in iddiasını çürütecek belgeler ortaya çıktı. Bununla birlikte konuyu çarpıtarak Başkan Erdoğan'dan özür isteyen Özel, kamuoyunun özür beklediği kişi oldu.
Yassıada davalarının soruşturma eklerinde ortaya çıkan ifadeler aynı dönemde mecliste bulunan gazeteci kökenli Demokrat Parti Milletvekili Mithat Perin'in tuttuğu notlar arasında bulundu.
Yassıada Tazminat Komisyonu evrakları içinde yer alan daktilo ile yazılmış konuşma, 'Cumhuriyet Arşivleri, Yassıada Fonu, 19 NO'lu kutu, 55 NO'lu gömlek, sıra 1, evrak 1'de Merkez Soruşturma Kurulunun 03.08.1960 tarih ve 809 sayılı 4 NO'lu Tali Soruşturma Kuruluna gönderdiği yazının eki 7. sırasında' yer aldı.