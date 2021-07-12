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Özgür Özel'e Yassıada engeli!

Özgür Özel'e Yassıada engeli!

Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmada İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi ile ilgili sözlerin, hatırlatması üzerine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel darbeden önce İnönü'nün imalı ya da tehdit içerikli bir yazısı olmadığını söyleyerek konuyu çarpıtmıştı. Yassıada'daki tutanaklarda Başkan Erdoğan'ın bahsettiği konuya ilişkin sözler ortaya çıktı.

Siyaset / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:18
Özgür Özel'e Yassıada engeli!

Başkan Erdoğan, konuşması sırasında İsmet İnanö'nün 27 Mayıs darbesi öncesinde tehditvari sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel İsmet İnönü'nün meclis kararıyla tutanaklardan çıkarılan konuşmayı hiç yapmadığını söyledi. Yassıada'daki tutanaklardan Özel'in iddiasını çürütecek belgeler ortaya çıktı. Bununla birlikte konuyu çarpıtarak Başkan Erdoğan'dan özür isteyen Özel, kamuoyunun özür beklediği kişi oldu.

Yassıada davalarının soruşturma eklerinde ortaya çıkan ifadeler aynı dönemde mecliste bulunan gazeteci kökenli Demokrat Parti Milletvekili Mithat Perin'in tuttuğu notlar arasında bulundu.

Yassıada Tazminat Komisyonu evrakları içinde yer alan daktilo ile yazılmış konuşma, 'Cumhuriyet Arşivleri, Yassıada Fonu, 19 NO'lu kutu, 55 NO'lu gömlek, sıra 1, evrak 1'de Merkez Soruşturma Kurulunun 03.08.1960 tarih ve 809 sayılı 4 NO'lu Tali Soruşturma Kuruluna gönderdiği yazının eki 7. sırasında' yer aldı.

CEZA GETİREN KONUŞMA!


Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Yassıada Tazminat Komisyonunun incelediği evrakların tasnifi sırasında ortaya çıkan belgenin Mithat Perin tarafından tutulan 3 sayfalık notların daktiloya çekilmiş hali olduğu belirlendi.

Belgelerde İsmet İnönü'nün meclisten geçici olarak çıkarılma cezası verilmesi sonrasında anılan konuşmayı yaptığı ifade edildi.

AÇIKÇA DARBE TEHDİDİ!


İnönü'nün meclisten çıkarılmadan önce yaptığı ve tutanaklardan çıkarılan konuşmada şu ifadeler yer aldı:



'Buraya gelirken dışarıda meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında bir genç binbaşı vardı. Siz benden korkuyorsunuz. Benden korkuyorsunuz ama dışarıya getirdiğiniz askerlere kumanda eden binbaşıdan da korkuyorsunuz. Korktuğunuzu, ona güvenmediğinizi ispat etmek için size şöyle bir teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin bakalım emrinize itaat edecek mi? Size bunun aksi bir teklifim de var. Binbaşıyı ben çağırayım ve meclisi feshettireyim. Bunu ister misiniz? Siz böyle inanmadığınız insanlarla bir ihtilalin bastırılacağına inanmakla bir kere daha hatalı bir yola sapmış bulunuyorsunuz. İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız.'

Özgür Özel27 Mayıs Darbesiİsmet İnönü


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