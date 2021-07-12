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Müjde geldi! Hisar seri üretime geçiyor!

Müjde geldi! Hisar seri üretime geçiyor!

Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:34
Müjde geldi! Hisar seri üretime geçiyor!

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi başkanlığımız ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili olarak dün açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "HİSAR'dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" demişti.


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