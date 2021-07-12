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Kabine Toplantısı başladı!

Kabine Toplantısı başladı!

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı. Erdoğan kritik toplantının ardından Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusunun yanıtını vatandaşla paylaşacak.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:23
Kabine Toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı.

Kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Normalde iki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önümüzdeki haftaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta öne çekildi.

TATİL SEÇENEKLERİ

Perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı tatilinin birleştirilmesi durumunda Türkiye, 11 gün tatil yapmış olacak.

15 Temmuz'la bayram tatilinin birleştirilmemesi durumunda Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de kamu çalışanları için resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

Arife günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz arası 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Toplantıda normalleşme döneminde koronavirüsle mücadeledeki son durum, giderek artan aşılama sayılarıyla yerli aşı çalışmaları da gündeme gelecek.

Bu çerçevede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor. Toplantıda iç ve dış siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durumun da ele alınması bekleniyor. Kabinede alınacak kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında duyuracak.

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