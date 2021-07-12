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Yaşam
İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Durumun anlaşılması sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yaşam / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:09
İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 karayolunun yakınındaki 5 katlı bir binadnın 2. katında yangın çıktı. Çekyatın üzerine düşen kıvılcımdan kaynaklandığı bilinen yangına itfaiye ekipleri kısa süre içinde müdahalede bulundu.

13.00 sıralarında çıkan yangında alevler binanın 3'üncü katı da sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binanın yarın yıkılacağı öğrenildi. Yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları binanın yıkımından sorumlu olan müteahhit Cafer Gürsel, 'Biz kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımını gerçekleştiriyorduk. Boru kesimi sırasında, eski yaşayanlardan kalma bir çekyat vardı. Çekyatın üzerine kıvılcım düştüğü için böyle hafif bir yangın çıktı. Hemen itfaiyenin gelmesi ile beraber müdahale edildi. Bina boşaltılmış, yıkıma hazırlanmış. Yarın da inşallah yıkımını gerçekleştireceğiz' dedi.

İstanbul KüçükçekmeceD 100 KarayoluKentsel Dönüşüm


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