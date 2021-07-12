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İki Türk şirketi 'savunmanın devleri' listesinde!

İki Türk şirketi 'savunmanın devleri' listesinde!

Uluslararası arenada Türk savunma sistemlerinin millileşme hamlesinin gündemden düşmediği günümüzde "Defense News Top 100" listesine, 2 Türk şirketinin girdiği de duyuruldu.

Genel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:17
İki Türk şirketi 'savunmanın devleri' listesinde!

Türkiye, kendi savunması için gerekli yapıya ulaşmakta engel ile karşılaşınca kendi ekipmanlarını oluşturma adına Ar-Ge'sini güçlendirdi. Kamu ve özel şirketlerle son dönemde üst üste yenilikler gerçekleştiren savunma sanayi, dünyada yankı buldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından, savunma satışları baz alınarak yayınlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı.

ASELSAN 48 VE TUSAŞ 68'İNCİ SIRADA YER ALDI

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100" listesine bu yıl ASELSAN 48'inci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ise 68'inci sıradan girdi.

GEÇEN YIL DA LİSTEDE YER ALINDI

Salgın nedeniyle cirolarda büyük oynamaların yaşandığı listede 2020'de ASELSAN 48, TUSAŞ ise 53'üncü sırada yer almıştı.

ABD'Lİ LOCKHEED MARTİN LİSTENİN LİDERİ

ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.


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