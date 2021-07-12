İki Türk şirketi 'savunmanın devleri' listesinde!

Türkiye, kendi savunması için gerekli yapıya ulaşmakta engel ile karşılaşınca kendi ekipmanlarını oluşturma adına Ar-Ge'sini güçlendirdi. Kamu ve özel şirketlerle son dönemde üst üste yenilikler gerçekleştiren savunma sanayi, dünyada yankı buldu.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından, savunma satışları baz alınarak yayınlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı.



ASELSAN 48 VE TUSAŞ 68'İNCİ SIRADA YER ALDI



Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100" listesine bu yıl ASELSAN 48'inci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ise 68'inci sıradan girdi.



GEÇEN YIL DA LİSTEDE YER ALINDI



Salgın nedeniyle cirolarda büyük oynamaların yaşandığı listede 2020'de ASELSAN 48, TUSAŞ ise 53'üncü sırada yer almıştı.



ABD'Lİ LOCKHEED MARTİN LİSTENİN LİDERİ



ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.