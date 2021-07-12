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FETÖ'cü Orhan İnandı hakkında flaş gelişme!

FETÖ'cü Orhan İnandı hakkında flaş gelişme!

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı..

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:06
FETÖ'cü Orhan İnandı hakkında flaş gelişme!

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.

ORHAN İNANDI OPERASYONU VE PERDE ARKASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında yaptığı konuşmada MİT'in operasyonuyla FETÖ'nün üst düzey sorumlularından biri olan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini belirterek, 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir' diye duyurmuştu.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İnandı'nın emniyetteki gözaltı süresi uzatılmıştı.

Kırgızistan'da 1990'lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak bilinen İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini 'Sapat' olarak değiştirmişti.

1992 yılından itibaren Kırgızistan'da faaliyet gösteren eğitim kurumu bünyesinde 16 lise, 1 üniversite ve 5 ortaokulu barındırıyor. 1995 yılından bu yana Kırgızistan'da bulunan İnandı'nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor.


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