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Faik Öztrak HDP mitingine katılan Soyer'i böyle arkaladı!

Faik Öztrak HDP mitingine katılan Soyer'i böyle arkaladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta İzmir'de 'HDP'ye destek' gerekçesiyle düzenlenen mitingde konuşma yapmış ve 'birlik olma' çağrısında bulunmuştu. Konuya ilişkin bugün düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, mitingin CHP tarafından düzenlenmediğini, Tunç Soyer'in de davete icabet ettiğini ifade etti.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:48
Faik Öztrak HDP mitingine katılan Soyer'i böyle arkaladı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle geçtiğimiz günlerde açılan dava, İzmir'de HDP öncülüğünde düzenlenen mitingle protesto edilmişti.

Terörist başı Abdullah Öcalan için 'özgürlük' naralarının atıldığı mitingde, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de söz almıştı.

HDP İLE ORTAK MİTİNGDE BİRLİK ÇAĞRISI! 

Soyer burada yaptığı konuşmada, ''Yola çıkarken İzmir'in emek ve demokrasi güçlerini büyüteceğiz demiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Sonuna kadar hep beraberiz'' diyerek birlik çağrısı yapmıştı.

ÖZTRAK: SOYER DAVETE İCABET ETTİ! 

Bugün düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen, 'Hafta sonu İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçlerinin mitingi oldu. HDP'li isimler de katıldı, Sayın Tunç Soyer'in de orada bir konuşması oldu. İktidar kanadından HDP ve CHP'nin ortak mitingi olarak değerlendirildi. Nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna karşılık

CHP SözcüsüFaik Öztrak, CHP'nin düzenlediği bir miting olmadığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının da davete icabet ettiğini söyledi.


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