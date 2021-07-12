Ekmekten sonra simite de zam!

Ankara'da simit fiyatlarına zam geldi. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, simitlerin 2 liradan 2,5 liraya çıktığını duyurdu.
CHP'li Ankara'da ekmek ve su zammı vatandaşların tepkisine neden olurken bir zam haberi daha geldi. Un ve susam fiyatlarındaki artış nedeniyle simit fiyatlarının da değiştiği açıklandı.
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara'da simit fiyatlarının 2 liradan 2.5 liraya yükseldiğni duyurdu.
Delibaş, yazılı açıklamasında, girdi maliyetlerine yüzde 80-90 zam geldiğini, bu nedenle simit fiyatında artışın kaçınılmaz olduğunu aktardı.
Ankara'da simidin 2 liradan satıldığını anımsatan Delibaş, 'Ankara'da simit fiyatında pazartesi gününden geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. 2 liradan satılan simidin fiyatı, son dönemde girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle 2,50 liraya yükseldi.' ifadelerini kullandı.