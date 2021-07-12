Buraya taşınana 33 bin dolar ödenecek!

İtalya'da yaşanan sansayonel olaylara bir yenisi eklendi. 1 Euro'ya ev satılması etkisini yitirmemişken başlatılan yeni uygulama gğndeme boöba gibi düştü. İtalya'nın Calabrio biölgesinde nüfusu arttırmak ve yaşamı hareketlendirmek için bir kampanya başlatıldı.



Calabria toplam 2 bin nüfusa sahip. İnsanların bölgede yaşamaya karar vermesiyle 33 bin dolar (28 bin Euro) ödeneceği duyuruldu. Ancak bazı şartları var.



Uygulama kapsamında bazı kurallar bulunuyor. Bunlardan biri başvuran kişilerin en fazla 40 yaşında olması. Ayrıca başvuran kişinin oturma izni de alması gerekiyor.



Ayrıca taşınanların parayı almaları için bölgede küçük bir işletme kurmaları gerekiyor. Aynı zamanda kabul edilirlerse 90 gün içinde de taşınmaları şart.



Teklifin gençleri ve çalışmaya hevesli Y kuşağını çekeceği umuluyor. Bölgesel meclis üyesi olan Gianluca Gallo, CNN'ye aylık gelirin iki ila üç yıl için 1.000-800 Euro arasında olabileceğini söyledi.



Gallo kuralları şöyle açıkladı: Teknik ayrıntıları, desteklerin aylık miktarını, süresini ve ayrıca 3 bine kadar sakini olan biraz daha büyük köyleri de dahil edip etmeyeceğimizi henüz kararlaştırmadık.



Şimdiye kadar köylerden büyük bir ilgi gördük ve umarım, bu ilk plan işe yararsa önümüzdeki yıllarda daha fazlasının gelmesi muhtemel.



Altomonte belediye başkanı Gianpietro Coppola bunun küçük toplulukları canlandırmak için, son zamanlarda manşetlere çıkan bir euroluk ev satışlarından daha hedefli bir yaklaşım olduğunu söylüyor.



Coppola, “Bunun bir sosyal deney olmasını istiyoruz. İnsanları bölgede yaşamaya çekin, ortamların tadını çıkarın, konferans salonları ve manastırlar gibi kullanılmayan şehir yerlerini yüksek hızlı internet ile donatın. İtalya'nın güneyini yenilemenin en iyi yolları…” dedi.



Aktif ikamet geliri projesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde çevrimiçi olarak başlatılması bekleniyor. Bölge aylardır proje üzerinde çalışıyor ve şimdiden 700.000 euro üstünde kaynak ayrılmış durumda.



Calabria kasabalarının yüzde 75'inden fazlasında şu anda nüfus 5 binden az. Meclis üyesi Gallo, “Amaç yerel ekonomiyi canlandırmak ve küçük ölçekli topluluklara yeni bir soluk getirmek. İş talebinin arzı karşılamasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.



Programa dahil olan yer:



Civita



İlk başta İtalyanca konuşanlar bile burada biraz kaybolmuş hissedebilir. Yerliler, Arbereshe adında kulağa tuhaf gelen bir Slav lehçesi konuşuyorlar.



Samo ve Precacore



Burada aynı anda iki antik mezrada yaşamanın heyecanını yaşayacaksınız. Samo, tepelerde barınak arayan, ancak kıyıdan çok uzak olmayan eski Yunanlılar tarafından kurulmuş.



Sabahları, eski günlerde olduğu gibi, kadınlar köylü taş evlerinden başlarında sepetlerle yiyecek taşırken, köye yeni pişmiş ekmek ve taze peynir kokusu yayılır. Samo'nun ana meydanından biraz dolambaçlı bir yol yokuş yukarı terkedilmiş bölgeye doğru hareket eder.



Aieta



Bir Yunan yerleşiminin külleri üzerine kurulan köy, Maratea ve Praia a Mare'nin şirin plajlarına yakındır. Küçük ama zarif. Kırmızı kiremit çatılı konutlar, panoramik sundurma ile görkemli bir kalenin eteklerinde kümelenmiştir.



Bova



Dar sokaklarda dolaşırken hala eski dokuma tezgâhlarının tıkırtılarını duyabilirsiniz. Dokuma geleneği bin yıllara kadar uzanır ve benzersiz lifli süpürge bitkisi hala yakındaki Aspromonte dağlarının doruklarında toplanır.



Caccuri



Korsan baskınlarına karşı bir gözetleme noktası olarak inşa edilmiş bu muhteşem tepe kalesi, bir labirent sokaklara, taş evlere ve özel girişli küçük meydanlara bakmaktadır.



Albidona



850 metre yükseklikte yer alan ancak denize kadar uzanan bir alana sahip olan bu topluluk, etrafı çevrili bir çam ormanına ve bir Saracen kulesine sahip şirin bir plaja sahiptir.



Sant'Agata del Bianco



Kalın sarımsı taş duvarların ve boyalı yeşil kapıların turistleri geçmişe götürdüğü bu mütevazı köylü evleri koleksiyonunda kırsal bir hava varlığını sürdürüyor.



Santa Severina



Bu köy, Neto Nehri'ne bakan tüf kayalık bir kayalığın üzerinde yükselir. Zenginliğe bağlı olarak katmanlar halinde inşa edilmiştir: Daha zengin ailelere ait palazzolar tepenin tepesinde, mütevazı konutlar aşağıda, kayaya oyulmuş.



San Donato di Ninea



Yunan kolonizasyonu öncesine dayanan bu şirin köy, Calabria'nın Pollino milli parkının en derin bölgesinde yer almaktadır. O kadar uzak ve tepelerde saklanmış ki, 1970'lere kadar Calabria'nın dışında neredeyse hiç kimse onun varlığından haberdar değildi.

