Başkan Erdoğan İsrail Devlet Başkanı ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog ile görüştü.



Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.



KALICI VE KAPSAMLI ÇÖZÜM BEKLİYORUZ



Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.



Görüşmede, Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.



ATILACAK OLUMLU ADIMLAR



Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti.



ISAAC HERZOG KİMDİR?



Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Hertzog'un oğlu.



Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisinin liderliğini yürütmüştü.



Mevcut Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 9 Temmuz'da görevinin dolmasının ardından Herzog koltuğa oturacak. İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.



Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.



İsrail Meclisi doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.