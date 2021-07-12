12 Temmuz'un koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 12 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.



BİR 'MAVİ' DAHA GELDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranında bir ilin daha maviye döndüğünü belirterek, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" ifadelerini kullandı







