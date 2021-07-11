USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Güncel
Yunan Bakan'dan Başkan Erdoğan'a özgüler!

Yunan Bakan'dan Başkan Erdoğan'a özgüler!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatında çok şeyi başarmış ve ülkesinin imajını değiştirerek güçlendirmiş önemli bir lider olduğunu ifade ederek kendisiyle konuşurken bu özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 09:11
Yunan Bakan'dan Başkan Erdoğan'a özgüler!

Nikos Dendias, Yunan Newsbomb haber sitesinin internet ortamında yayımlanan 'Meeting point' programında Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.


'KONUKSEVER VE İÇTEN BİR İNSAN'

Başkan Erdoğan ile birçok kez görüştüğünü ve en son Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandığını anlatan Dendias, 'Başkan Erdoğan her şeyden önce, kişisel düzeyde konuksever bir insan. Kişisel ilişkilerde içten bir insan olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan, Yunanistan, bölgedeki politikasıyla kökten ve kesin olarak aynı fikirde değil. Bunu açıkça söylemeliyiz. Bu samimi bir düşünce. Herkes kendi görüşlerini söyler' dedi.


Dendias, Erdoğan'ın bölgede önemli bir faktör olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

TÜRKİYE'NİN İMAJINI BELİRLEMİŞ BİR LİDER

'Bizler kabul etsek de etmesek de Türkiye'yi neredeyse Kemal Atatürk kadar yönetmiş ve Türkiye'nin imajını belirlemiş bir lider. Sanırım hayatında çok şeyi başarmış bir insan. Nereden başladığını ve ülkesinin imajını ne şekilde oluşturduğunu ve nasıl güçlendirdiğini düşünürseniz, bu, onunla konuşurken göz önüne alınması gereken bir şeydir.'

'BİR STRATEJİSİ VAR'

Dendias, Erdoğan'ın tahmin edilemez (ne yapacağı belli olmayan) olup olmadığına ilişkin bir soruya 'Başkan Erdoğan'ın tahmin edilemez olduğunu sanmıyorum. Sanırım uyguladığı politikası kapsamında tahmin edilemez olarak görünmesi işine yarıyor. Zannedersem bir stratejisi var.' yanıtını verdi.

Dendias, Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki farklılıklarla ilgili sorular üzerine de Türkiye ve Yunanistan arasındaki tek farklılığın kıta sahanlığının belirlenmesi meselesi olduğu yönündeki Yunan tezini tekrarladı.

Uluslararası Deniz Hukuku'na göre, Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma hakkı bulunduğunu savunan Dendias, Yunanistan'ın bu hakkı ne zaman ve ne şekilde uygulayacağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri BakanıNikos DendiasRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı