Yunan Bakan'dan Başkan Erdoğan'a özgüler!

Nikos Dendias, Yunan Newsbomb haber sitesinin internet ortamında yayımlanan 'Meeting point' programında Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.





'KONUKSEVER VE İÇTEN BİR İNSAN'



Başkan Erdoğan ile birçok kez görüştüğünü ve en son Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandığını anlatan Dendias, 'Başkan Erdoğan her şeyden önce, kişisel düzeyde konuksever bir insan. Kişisel ilişkilerde içten bir insan olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan, Yunanistan, bölgedeki politikasıyla kökten ve kesin olarak aynı fikirde değil. Bunu açıkça söylemeliyiz. Bu samimi bir düşünce. Herkes kendi görüşlerini söyler' dedi.





Dendias, Erdoğan'ın bölgede önemli bir faktör olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:



TÜRKİYE'NİN İMAJINI BELİRLEMİŞ BİR LİDER



'Bizler kabul etsek de etmesek de Türkiye'yi neredeyse Kemal Atatürk kadar yönetmiş ve Türkiye'nin imajını belirlemiş bir lider. Sanırım hayatında çok şeyi başarmış bir insan. Nereden başladığını ve ülkesinin imajını ne şekilde oluşturduğunu ve nasıl güçlendirdiğini düşünürseniz, bu, onunla konuşurken göz önüne alınması gereken bir şeydir.'



'BİR STRATEJİSİ VAR'



Dendias, Erdoğan'ın tahmin edilemez (ne yapacağı belli olmayan) olup olmadığına ilişkin bir soruya 'Başkan Erdoğan'ın tahmin edilemez olduğunu sanmıyorum. Sanırım uyguladığı politikası kapsamında tahmin edilemez olarak görünmesi işine yarıyor. Zannedersem bir stratejisi var.' yanıtını verdi.



Dendias, Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki farklılıklarla ilgili sorular üzerine de Türkiye ve Yunanistan arasındaki tek farklılığın kıta sahanlığının belirlenmesi meselesi olduğu yönündeki Yunan tezini tekrarladı.



Uluslararası Deniz Hukuku'na göre, Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma hakkı bulunduğunu savunan Dendias, Yunanistan'ın bu hakkı ne zaman ve ne şekilde uygulayacağına kendisinin karar vereceğini söyledi.