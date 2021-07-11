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TBMM'de torba yasa mesaisi!

TBMM'de torba yasa mesaisi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta tatile girmeden, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile ekonomiye ilişkin torba kanun teklifini yasalaştıracak.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 13:46
TBMM'de torba yasa mesaisi!

TBMM'de pazartesi günü, Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. Komisyonda, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve 45 milletvekilinin imzasını taşıyan, kamuoyunda 'torba kanun' olarak bilinen 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

GENEL KURULDA ELE ALINMASI PLANLANIYOR

Teklifin tamamlanmasının ardından genel kurulda ele alınması planlanıyor. Teklifle, 2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleriyle ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amaçlanıyor.


KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMESİ

Karşılıksız çek suçundan 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla mahkum olanlara ödenmemiş çek bedellerinin onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ödenmesi, diğer taksitlerin ise anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarının ortadan kalkacak. Borçlular, ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları da durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta ayrıca, Turizm Teşvik Kanunu'na ilişkin teklifin görüşülmesi planlanıyor. Kalkınmanın lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün pandemi sürecinde ayakta kalması için hazırlanan teklifle, turizm merkezlerinde özel sektör katılımıyla 'Turizm Hizmetleri Yönetim Birlikleri'nin kurulması ve lüks kampçılığın yasal alt yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİLE GİRECEK

Meclis Genel Kurul'da kanun görüşmeleri tamamladıktan sonra 14 Temmuz'da, 27'nci Dönem 4 Yasama Yılı'nın tamamlanıp 1 Ekim'e kadar tatile girmesi planlanıyor.


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