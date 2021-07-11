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Yaşam
Taksim'de İETT otobüsü yandı!

Taksim'de İETT otobüsü yandı!

İstanbul'da sabah saatlerinde İBB Otobüs A.Ş.'ye bağlı bir yolcu otobüsü, Taksim tünelinde yanmaya başaladı. Son anda araçtan inen şoför yara almadan kurtulurken, yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Yaşam / 11 Temmuz 2021 Pazar 10:15
Taksim'de İETT otobüsü yandı!

Taksim tünelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş'ye bağlı bir otobüste yangın çıktı. Motor kısmından yanmaya başlayan yangın kısa sürede söndürülürken, olay nedeniyle trafik kısa süre durdu.

Yangın saat 08.00 sıralarında Taksim tüneli Cumhuriyet geçidinde meydana geldi. 55T hatlı Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan otobüs Taksim Tünel durağına geldiği sırada motor kısmından yanmaya başladı. Son anda otobüsten inen şoför ve olay anında oradan geçen İSTAÇ ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Şans eseri otobüste yolcu bulunmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri İSTAÇ ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olan yangına soğutma çalışmaları yaptı. Dumanlar içinde kalan tünel kısa süreliğine trafiğe kapandı. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekibinin çalışmalarının bitmesi ile trafik akışı normale döndü.


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