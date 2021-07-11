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Kırkpınar'da başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'da başpehlivan belli oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenen İsmail Koç ile Ali Gürbüz, başpehlivanlık için finalde karşı karşıya geldi. 40 dakikalık mücadelede kazanan çıkmadı ve süresiz uzatma devresinde Ali Gürbüz rakibi İsmail Koç’u mağlup ederek başpehlivan oldu.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 18:42
Kırkpınar'da başpehlivan belli oldu

Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazanan Ali Gürbüz oldu. Ali Gürbüz böylece üst üste ikinci kez başpehlivan oldu.

KIRKPINAR'IN GÜREŞ AĞALIĞINI SEYFETTİN SELİM KAZANDI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, mevcut ağa Seyfettin Selim 1 milyon 22 bin lira bedelle kazandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Seyfettin Selim katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığın sadece para ile olmadığını yürek ve memleket sevdası olması gerektiğini Güreş Ağası Selim'de de bunların olduğunu belirterek, ihaleyi 661 bin liradan açtı.

Seyfettin Selim de 1 milyon 22 bin lira bedelle 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazandı.

Bu sonuçla 13. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.


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