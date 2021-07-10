İSKİ’nin ihmali can alıyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ hayati bir hataya imza attı. Olay, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi, 181. Sokak'ta dün meydana geldi. İddiaya göre İSKİ, 1 ay önce sokakta bulunan Vatan Apartmanı önündeki rögarda kanalizasyon çalışması başlattı.



İSKİ ekipleri, çalışma sonrasında rögarın demir kapağını kilitlemeden bölgeden ayrıldı. Dün ise sokaktan geçen kağıt toplayıcısı bir kadın ve çocuk, demir kapağın rögara sabitlenmediğini gördü. Kapağı alıp kağıtları topladıkları arabanın içine attı, rögarın üzerini ise bir karton parçası ile örtüp kayıplara karıştı.



Aynı gün sokakta arkadaşlarıyla oynayan 12 yaşındaki Mikail B. kartona bastığı anda 3 metrelik çukura düştü. Küçük Mikail'in çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi.



'ŞİKAYETİMİZİ İLETEMEDİK'

Bu esnada durumu fark eden bir kişi de 3 metre aşağı düşmemek için tutunan Mikail B.'yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Ölümden dönen küçük Mikail olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı.Olaya tanık olan sokak sakini Ömer Özkan, İSKİ'ye tepki gösterdi. Özkan, "Biz bu rögar kapağının sabitlenmemesi hakkında şikayette bulunmak istedik. Ancak İSKİ'nin internet adresi sürekli hata verdiği için maalesef ulaşamadık. Burada komşumuzun çocuğu arkadaşlarıyla oynarken 3 metrelik kanalizasyona düşüyor.Ancak refleksle kenara tutunuyor. Ve o pisliğin içine düşmüyor. Bağırışlar sonrasında biz gidip çocuğu çıkardık. Herhangi bir sorunu yok. Ancak bu ihmalkârlık ölümle sonuçlanabilirdi. İSKİ'nin sorumsuzluğu nedeniyle hem devlet mal Öte yandan yoğun şikayet üzerine İSKİ ekiplerinin akşam geç saatlerde beton bir kapak getirerek rögarı kapattığı görüldü