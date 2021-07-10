İSKİ’nin ihmali can alıyordu

Çekmeköy’de İSKİ’nin sabitlemeden bıraktığı demir rögar kapağı, kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Sokakta oynayan 12 yaşındaki Mikail, 3 metrelik çukura düştü. Çocuk, çevredeki bir kişi tarafından son anda kurtarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ hayati bir hataya imza attı. Olay, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi, 181. Sokak'ta dün meydana geldi. İddiaya göre İSKİ, 1 ay önce sokakta bulunan Vatan Apartmanı önündeki rögarda kanalizasyon çalışması başlattı.
İSKİ ekipleri, çalışma sonrasında rögarın demir kapağını kilitlemeden bölgeden ayrıldı. Dün ise sokaktan geçen kağıt toplayıcısı bir kadın ve çocuk, demir kapağın rögara sabitlenmediğini gördü. Kapağı alıp kağıtları topladıkları arabanın içine attı, rögarın üzerini ise bir karton parçası ile örtüp kayıplara karıştı.
Aynı gün sokakta arkadaşlarıyla oynayan 12 yaşındaki Mikail B. kartona bastığı anda 3 metrelik çukura düştü. Küçük Mikail'in çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi.