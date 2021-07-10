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Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde saat 15.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Güncel / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:44
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
 
 
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımlar da ele alındı.
 
İki liderin ayrıca Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da öğrenildi. Heyetler arası görüşmeye geçildi.
 
 
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinde, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
 
İSRAİL'İN ZULMÜNE SESSİZ KALMADIK KALMAYACAĞIZ
BaşkanErdoğan, Türkiye olarak İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirterek, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını vurguladı
 
Filistin'in iç uzlaşı sürecini desteklemeyi de sürdüreceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
 
 
HEYETLERARASI GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas başkanlığındaki heyetler arası çalışma yemeğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan yer aldı.
 
Filistin tarafında ise Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Riyad Malki, Sivil İşler Bakanı Hüseyin Eş-Şeyh, Diyanet İşleri Danışmanı Mahmud Habbaş, İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi hazır bulundu.
 
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.
 


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