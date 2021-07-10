Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımlar da ele alındı.



İki liderin ayrıca Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da öğrenildi. Heyetler arası görüşmeye geçildi.





Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.