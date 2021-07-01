Zaman yolcusuyum dedi... Kehanetleri şaşırttı

3036 yılından bir zaman yolcusu olarak günümüze geldiğini söyleyen kullanıcı gelecekteki yaşam hakkında tüyler ürpertici uyarılarda bulundu. Yayınladığı videolarda doğrudan kameraya bakarak konuştu ve “Şu anda hiç olamayacağımız kadar özgürüz” dedi. “ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ” takma isimli TikTok kullanıcısı günümüzde insanların özgür olduklarını vurguladı ve gelecekte insanoğlunu bekleyen korkunç tablodan söz etti.



TikTok hesabından yayınladığı videolarda, 3036 yılında dünya nüfusunun rekor seviyelere ulaşacağını ve kedi, köpek ile kuş gibi hayvanların ‘egzotik' olarak kabul edileceğini iddia etti. Hayvanat bahçelerinde yeni bir düzenin hakim olacağının altını çizerek, “İster inanın ister inanmayın, hayvanat bahçelerinde köpekler, kediler, tavşanlar ve sincaplar gibi egzotik sayılan hayvanlar bulunuyor.Aslan ve kaplanlar gibi büyük kedi türleri, filler ve daha fazla hayvanın soyları tükenecek.' diye konuştu.



Özellikle insanoğlunu ‘büyük elektrik kesintisi' denilen bir olay hakkında defalarca kez uyardı. Büyük elektrik kesintisi olayı için, “Yanılmıyorsam büyük elektrik kesintisi (the big blackout) 2052'nin Aralık ayında gerçekleşecek.' ifadelerini kullandı. Büyük elektrik kesintisinin 5 yıl boyunca süreceğini iddia etti. Bu sürede her yerin karanlık olacağını, bütün teknolojik aletlerin kullanımının imkansız hale geleceğini ve kargaşanın başlayacağını anlattı. Son olarak TikToker, 'Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir kaos ortamı hakim' diyerek karanlık bir gelecek çizdi.



