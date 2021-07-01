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İstanbul Havalimanı hedeflerine yakın!

İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, havacılıkta iyi gelişmelerin rakamlara yansıdığını belirterek, İstanbul Havalimanı için öngördükleri hedefleri koruduklarını belirtti.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 00:27
İstanbul Havalimanı hedeflerine yakın!

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Havacılıkta iyi gelişmeler rakamlara yansıyor. 2021 yılı için EUROCONTROL'ün ön gördüğü büyüme senaryoları ile gerçekleşmeleri karşılaştırınca en iyi senaryoya yakın durumdayız. İGA İstanbul Airport olarak yolcu sayısında 2019'un yüzde 50'si hedefimizi koruyoruz. 25 Haziran'da Avrupa'da günlük uçuş sayısı ilk kez 20.000+ geçti. İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısı 800 civarında ve yolcu sayısı 100K+ olarak gerçekleşiyor. Temmuz daha da iyi olacak inşallah."

 
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