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Bakan Dönmez'den yatırım müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 sonunda ağırlıklı ortalama fiyatımız kilovatsaat başına 21,5 kuruş oldu. Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi / 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:43
Bakan Dönmez'den yatırım müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışması sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu belirterek, 'Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız.' dedi.

YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni'nde konuşan Dönmez, bugüne kadar 2 güneş ve 2 rüzgar YEKA yarışmalarının tamamlandığını hatırlattı. Dönmez, YEKA GES-3 yarışmasına Türkiye'nin farklı şehirlerinden 700'den fazla başvuru olduğunu ifade ederek, bunun yenilenebilir enerjinin Türkiye'ye yayılması için önemli olduğunu söyledi.

YEKA GES-3 yarışması sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

İLK DEFA MADE IN TÜRKİYE' İBARESİ YER ALACAK

'Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız. YEKA GES-3 yarışmalarımız bir çok ilki de bünyesinde barındırdı. Yenilenebilir enerji sektöründe Türk lirası bazında belirlenen tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüyle yapılan ilk yarışma oldu. Kurulacak santrallerde ilk defa 'Made in Türkiye' etiketli invertör kullanılacak. Blue wafer'ın işlenmesiyle üretilecek yerli hücreleri ihtiva eden en az yüzde 70 yerlilik oranına sahip yerli üretim fotovoltaik modüller kullanılacak.'

Bakan Dönmez, YEKA GES-3'ün tamamlanmasının ardından bin megavatlık 42 YEKA RES-3 yarışmasının bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirileceğini belirterek, başvuru tarihinin 12 Ekim olduğunu bildirdi.

YEKA RES-3'ün yerli türbin kullanımı koşuluyla gerçekleştirileceğini vurgulayan Dönmez, 'Türkiye'de ciddi bir yenilenebilir enerji yatırım kültürü oluşmaya başladı. Zaten istatistikler de bize bunu gösteriyor. Güneş enerjisine başlayalı 7 yıl, rüzgara başlayalı 21 yıl oldu ama sektörümüz öylesine dinamik ve yatırım iştahı öylesine kuvvetli ki çok kısa bir zaman diliminde Türkiye'yi yenilenebilir enerjide üst sıralara taşıdık.' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda bütün firmaları temsilen en düşük teklifi veren 3 firmaya sözleşmeleri teslim edildi.

İlk firma, 15 megavatlık Osmaniye-2 bağlantı bölgesi için kilovatsaat başına 18,2 kuruşluk teklif veren Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ikinci firma Uşak-2 bağlantı bölgesi için kilovatsaat başına 18,5 kuruşluk teklif veren KON-TEK Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve üçüncü firma Mardin-3 bağlantı bölgesi için kilovatsaat başına 18,5 kuruşluk teklif veren Özdem Turizm ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi oldu.

Yerli ÜretimGüneş Enerjisi SantraliFatih DönmezGüneş Enerjisi

 
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