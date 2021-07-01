USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,28
 
Ana Sayfa
Güncel
Almanya'dan Türkiye kararı! Bugün başladı!

Almanya'dan Türkiye kararı! Bugün başladı!

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle "riskli" ilan ettiği Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslararası genel seyahat uyarılarını kaldırdı.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 20:28
Almanya'dan Türkiye kararı! Bugün başladı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın, COVID-19'dan dolayı "riskli" ilan ettiği bölgelere ilişkin 17 Mart 2020 tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200'ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Almanya'da ve Avrupa'nın büyük bölümünde epidemiyolojik durumun iyileştirilmesi, aşıların yaygınlaşması ve Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtılması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren güncellendi." denildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat uyarılarının kaldırılmasını savunarak, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanlığı, yüksek insidans bölgesi veya virüs varyant alanları olarak sınıflandırılan ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etti.

80 ÜLKEYİ KAPSIYORDU

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, 17 Mart tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200'ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını duyurmuştu. Genel seyahat uyarısı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen korona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeyi kapsıyordu.

Almanya

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı