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Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

Ak Parti İstişare Toplantısı'nın ardından Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Elmalı Davası ile ilgili konuşan Çelik, "AK Parti olarak Elmalı Davası'nı yakından takip ediyoruz." dedi.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:14
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan AK Parti İstişare Toplantısı'nın ardından parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan hakkındaki sözleriyle ilgili olarak 'Sömürge valisi ifadesi yakışıksız bir ifadedir. Doğru ve ahlaki kabul edilemez.' ifadelerini kullanırken, Elmalı Davası'nın da yakından takip edildiğini belirtti.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar

Kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'ta 20 Temmuz'da törenlerine katılacak. AK Parti MYK'sı orada olacak, çok güçlü bir katılım sağlayacağız. KKTC'nin yanında olduğumuzu AK Parti de orada olarak gösterecek. İç ve dış konulara ilişkin değerlendirmeler oldu. Gençlerimizin, çiftçilerimiz, işçilerimizin, kadınlarımızın görüşleri değerlendirmeleri yapılarak not alınması sağlandı. Ekim-kasım ayında yeni bir tur başlayacak.

SORU-CEVAP

15 Temmuz Törenleri: 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarıyla, milletimizin direnişiyle, milletimizin darbe girişimini bertaraf ettiği milli bir gün. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla anılacak. Her sene Cumhurbaşkanımızın katılmasıyla değerlendirilen milli bir günümüz.

20 Temmuz Törenleri: 20 Temmuz törenlerine Cumhurbaşkanımız daha önce de katılıyordu. Bu sene önemli bir anlamı olacak. KKTC'ye yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC'nin yanında olduğunu bu sene daha anlamlı şekilde gösterecek.

Meral Akşener'in sözleri: Sömürge valisi ifadesi yakışıksız bir ifadedir. Doğru ve ahlaki kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı milletimizin oylarıyla seçilmiştir, Türk devletini temsil etmektedir, orduların başkomutanıdır. Bu ifade milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Biz kurumlarla ilgili olarak nerede duracağımızı, eleştirisi sınırı ile hakaret sınırını siyasetçi belirleyemezse öyle bir atmosfer ortaya çıkar ki siyasetçi meşruiyet alanını zedeler.

Elmalı Davası: AK Parti olarak Elmalı Davası'nı yakından takip ediyoruz.

Ak PartiÖmer ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

 
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