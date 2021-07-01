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ABD'den Türkiye'ye küstah suçlama!

ABD'den Türkiye'ye küstah suçlama!

ABD'den Türkiye'ye gerilimi yueniden tırmandıracak bir suçlama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı raporunda, Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesini ekledi.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 22:19
ABD'den Türkiye'ye küstah suçlama!

Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Kaçakçılığı (TIP) raporunda, Türkiye'yi "geçen yıl çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesinde eklendi. ABD, böyle bir listeye ilk kez bir NATO ülkesini aldı.

'ANKARA İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI UMUYORUZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2021 İnsan Kaçakçılığı (TIP) raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki muhalif gruplara "somut destek" sağladığını, bu grubun ise çocukları kullandığı savunuldu.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un sorunu çözmek için Ankara ile birlikte çalışmayı umduğunu söyledi.

Suriye

 
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