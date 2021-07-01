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AB Dönem Başkanlığı'nda değişim!

Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Slovenya devraldı. Slovenya'nın süreci nasıl yürüteceği ve hangi konulara öncelik vereceği ise merak konusu oldu.

Dizi Kesitleri / 1 Temmuz 2021 Perşembe 00:54
AB Dönem Başkanlığı'nda değişim!

Avrupa Birliği'ne (AB) 2004'te dahil olan Slovenya, Portekiz'den devraldığı AB dönem başkanlığını 31 Aralık 2021'e kadar sürdürecek.

Slovenya medyasında yer alan haberlere göre, bugün itibarıyla AB dönem başkanlığını devralan Slovenya'nın süreci nasıl yürüteceği ve hangi konulara öncelik vereceği merak konusu oldu.

Bu arada, ülkede aşırı sağcı olarak nitelendirilen Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e Balkanlar'ın parçalanmasını ele alan resmi olmayan belge (non-paper) gönderdiği iddia edilmişti.

Jansa, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı belgeyi göndermediğini savunmuştu

SırbistanArnavutlukSlovenyaPortekizBosna Hersek

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