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THY'den Milli Takıma özel jest!

A Milli Futbol Takımını Roma'ya götüren THY uçağında duygusal anlar yaşandı. THY pilotunun özel anonsu kafiledekiler tarafından alkışlandı

Güncel / 9 Haziran 2021 Çarşamba 21:58
THY'den Milli Takıma özel jest!

Türk Hava Yolları, A Milli Futbol Takımı'nı özel olarak hazırlanan ve 84 milyon taraftarın ismini taşıyan A330-303 tipi uçağı ile Paderborn'dan Roma'ya götürdü.

ÖZEL ANONS YAPILDI

Türk Hava Yolları uçuş ekibi, bu özel seferde Euro 2020 Grup karşılaşmaları öncesinde A Milli Futbol Takımına özel anons yaptı.



"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim.Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz.Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız.Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan wembley stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21:00'da ulaşmış olacağız.Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz.Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.



Anonsun bitmesinin ardından başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere tüm kafile kaptan pilotu alkışladı. Ayrıca A Milli Takıma kokpit ve kabin ekibinden Kaptan Pilot Akın Deniz ve ikinci Pilot Cemre Taşkın, Ertuğrul Ece, Burcu Yavuz, Yunus Emre Güler, Erdal Büyükbaş, Serkan Gürkan, Sevtap Çelik, Cihan Turan ve Gizem Bayar eşlik etti.

GURUR DUYUYORUZ

Bu özel anın görüntülerini Twitter hesabından paylaşan THY Basın Müşavir Yahya Üstün "Havamız Güneş'li, rotamız belli. 84 milyon yolcumuzla 11 Temmuz'a finale uçuyoruz. Türk Hava Yolları ailesi olarak milli takımımızla aynı formayı giymekten gurur duyuyoruz"

Şenol GüneşYunus Emre

 
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