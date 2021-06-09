USD (Alış - Satış) : 8,58 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,45 - 10,47
 

Kripto Tosun'un yeni hedefi ünlü isimler!

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in evine icra amacıyla giden mağdur avukatı Sinan Keskin, evin boşaltıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Güncel / 9 Haziran 2021 Çarşamba 18:58
Kripto Tosun'un yeni hedefi ünlü isimler!

Keskin, organizasyonda bulunan ünlü ve ünsüz tüm kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Kripto para borsası Thodex'de alacaklarını temin edemeyerek mağdur ettiği kişiler tarafından yapılan suç duyurusu ve icra talebi neticesinde, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

628 BİN LİRASINI KAPTIRAN MAĞDURUN İCRA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mağdurlardan birinin Anadolu 2'nci İcra Dairesi'ne 628 bin 460 TL'lik icra talebi başvurusu onaylandı. Verilen onayın ardından mağdur avukatı Sinan Keskin, icra memurlarıyla birlikte Özer'in Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan sitede, ailesine ait evine gelerek icra işlemi başlattı.

ÖZER'İN EVİ TAMAMEN BOŞALTILMIŞ

Polis eşliğinde çilingir ile kapıyı kırarak girdikleri dairenin boşaltılmış olduğunu tespit ettiklerini söyleyen avukat Sinan Keskin, 'Faruk Fatih Özer aleyhine başlatmış olduğumuz haciz kesinleşti. Bu dosyadaki yaklaşık tutar 700 bin TL civarında. Bu tutar üzerinden kendisinin ikametgahının bulunduğu yere geldik. Polis memurları, çilingir eşliğinde hacizimizi gerçekleştirdik. Evde kıymete haiz pek bir şey bulamadık. Ev tamamen boşaltılmıştı. Gördüğümüz manzara o şekildeydi. Şu anda icra müdürlüğü tarafından Fatih Özer'in tüm bankalardaki paralarına, araba, ev, taşınır, taşınmaz tüm mallarına haciz işlemleri uygulanmakta. En önemlisi şu, bankada 31 milyon var Fatih Özer'in. Bununla ilgili de haciz müzekkeresi diyoruz. İcra dairesinden yazı yazılıyor. Bununla ilgili haciz işlemleri de tahsis edilebilir. Alacaklıların, alacaklarına kavuşabilmeleri açısından takipleri yapmaya devam edeceğiz' dedi.

ÜNLÜLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Thodex organizasyonuna dahil olan ünlüler ve tüm kişiler için suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade eden avukat Sinan Keskin, 'Bu organizasyona ünlü, ünsüz fark etmeksizin, ya da kamuoyuna mal olmuş kişi bunlarla ilgili de çok kısa bir zaman içerisinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusu dilekçemizi yapacağız. Bu organizasyon içinde olanlar da savcılık makamı tarafından araştırılmasını talep edeceğiz' dedi.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement