Kanal İstanbul'da flaş gelişme! İlk kazma o tarihte vurulacak!

Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu.



Yıllar önce açıklanan büyük proje Kanal İstanbul'un yapım aşaması için geri sayım başladı.



Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih açıklandı.



İlk çalışmaların 26 Haziran tarihinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törenle başlayacağı bildirildi.



'TARİHE DAMGA VURACAK'

Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı- Hasdal Kavşağı açılış töreninde 'Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' demişti.





