Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı paylaştı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Tayini Batman Kozluk'a çıktığında "bayrağımızın olduğu her yer bizim" demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım...