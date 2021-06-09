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Bakan Koca'dan kritik açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 9 Haziran 2021 Çarşamba 19:16
Bakan Koca'dan kritik açıklamalar!

Türkiye'de, artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka ve vefat sayılarında büyük düşüş gözlemlenirken, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme dönemine geçildi. Koronaviüsle mücadelede yeni dönemde tabloda olumlu seyir devam ederken, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Virüsle mücadele, aşılamada son durum ve vaka sayıları Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden oldu. Gelen son dakika haberine göre; saat 17.30'da başlayan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

'Uzunca bir süreden beri hayatın her alanının kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz, aşı programı ile bağışıklık elde ederek eski normallerimize nasıl döneceğimizdir. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu zor günler geride kalıyor. Çekinmeden kucaklaşacağımız, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimiz salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arefesindeyiz. Güvenle eski günlere dönebilmek için 3 önemli konuya dikkat çekmek istiyorum.

Bir, sırası gelen vatandaşlar aşı olmalıdır. Lütfen sırası gelen zaman kaybetmeden aşısını olsun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak. Pazartesi itibariyle 40 yaş üzeri tüm vatandaşlar da aşılama programına dahil edilecek. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kurallara uymalıyız.

Salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan, Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüleri aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Aşıların belirli sürelerle bağışıklık sağladığı, 2. doz aşı olanların 3. doz aşı olması konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klilik çalışmada bakanlığımızda planlandı. Yewrli aşımızın 3. doz olarak kullanılması değerlendirilmektedir. Elde ettiğimiz bilgileri sizinle de paylaşarak yol haritasını kesinleştirmiş olacağız.

Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulacağını son vermek olacak, çok yakında salgından kurtulacağız. Mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü devlettir. Bu güce güvenin.'

 
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