Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş terörü! Meclis üyelerini konuşturmadı mikrofonları ellerinden aldırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Haziran ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'ne Hilal Ayık'ın sözleri ile Mansur Yavaş'ın Meclis üyelerinin konuşmasını engellemesi damgasını vurdu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un ilçesine "kıytırık", şahsına ise "militan" ifadesi kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde resmen Mansur Yavaş terörü esti. Meclis üyelerini konuşturmayı bırak, bir de mikrofonları ellerinden aldırdı. Neymiş efendim Mansur başkanlık ediyor diye daha fazla izleyen oluyormuş. Bir açığın mı var da Grup Başkan vekilimizi ve Meclis üyelerimizi konuşturmuyorsun? Bu her şeyi örtme ve geçiştirme çabanın sebebi nedir? Bu şehri insanları susturarak yönetemezsin! Bu şehri her Meclis toplantısında 'Yeter ya! Ne var ya!' gibi bir üslupla yönetemezsin. Bizden söylemesi" dedi.



AYIK: AKYURT BELEDİYESİNE 185 BİN LİRALIK "TOTEM" CEZASI KESİLDİ



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi'nde söz alan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, önceki Meclis toplantılarında yaptığı konuşmanın hemen akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından Akyurt Belediyesine 185 bin liralık "totem" cezası kesildiğini söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un Akyurt Zabıta Müdürü'nü aramasını önerdiğini belirten Hilal Ayık, Mustafa Koç'un Akyurt Zabıta Müdürü'nü aradığını ancak çirkin söylemlerde bulunduğunu belirterek yaşananları şu şekilde özetledi:





"Sağ olsun Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, zabıta müdürümüzü aramış ancak keşke aramasaymış... Kendisi şu ibareleri kullanmış: 'Metropol ilçeler konuşmuyor kıytırık bir ilçenin belediye başkanı çıkıyor, militanca konuşuyor ve benim başkanıma laf söylüyor.' Öncelikle bu çirkin söylemlerin tamamını kendisine iade ediyorum. Mustafa Koç'un ilçemden ve şahsımdan özür dilemesini, Sayın Mansur Yavaş'tan da gereğini yapmasını talep ediyorum."



"Mustafa Koç önce totemlere ceza kesti, kendi aklınca bizi susturmaya çalıştı. Şimdi gözdağı verme yöntemini deniyor. Madem siyasete bu kadar hevesli, istifasını verecek, yakasına da rozetini çakacak, karşıma çıkacak, er meydanında benimle yüzleşecek."



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"



"İki yıl boyunca nezaket kurallarını çiğnemeden, yalana ve iftiraya başvurmadan, rakamlarla ve verilerle söz almaya gayret ettiğini ifade eden Hilal Ayık, "Meclis konuşmalarımızın tamamı kayıt altında. Biz bu kadar nezaket içinde, kimseyi kırmayalım, kimsenin günahına girmeyelim diye gayret gösterirken, beyfendi (ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç) ilçeme 'kıytırık' diyor. Kusura bakmasın. Kimse benim ilçeme (Akyurt) 'kıytırık' diyemez. Seğmenler diyarı Ankara'nın her ilçesi kıymetlidir. Akyurt Belediyesi olarak ilçemiz adına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.