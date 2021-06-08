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Türkiye bu rezaleti konuşmuştu! PKK'lı sözde cinci hocaya bir şok daha!

Sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme oturan ve dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, "Bu iş kumpastır. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendim de değildim" diyerek kendisini savunmuştu. Duruşmada mütalaasını veren savcılık, 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Yaşam / 8 Haziran 2021 Salı 12:26
Türkiye bu rezaleti konuşmuştu! PKK'lı sözde cinci hocaya bir şok daha!

Sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme oturan ve dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, 'Bu iş kumpastır. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendim de değildim' diyerek kendisini savunmuştu. Duruşmada mütalaasını veren savcılık, 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Burhan Dalğali'nin müşteki Ebubekir B. ve Sena B.'nin dini nikahlarını tazelemek için 3 bin 200 lira para aldığı kefaret parası istediği anlatıldı. İddianamede sanığın parayı aldığında mağdur Sena B.'ye 'Ayrı odanız var mı eşinle baş başa görüşmemiz lazım' şeklinde talepte bulunduğu, müştekilerin ayrı odaları olmadığını söylediğinde ise sanık Dalğali'nin evden ayrıldığı ifade edildi. İddianamede Dalğali hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca Dalğali hakkında '677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet' suçundan 3 aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 23 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Burhan Dalğali'nin avukatı katıldı. Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, müşteki ifadeleri, sanık savunması, tanık beyanları, kolluk tutanağı, görüntüler ve bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın kendisini İlahiyatçı öğretmen El Ensari olarak tanıttığı, sosyal medya adresinde de bu ismi kullandığı ifade edildi. Sanık Dalğali'nin bir takım dini kisveler kullanarak kendisine itibar edilmesini sağladığı, sanığın eylemleri neticesinde karı koca olan Ebubekir ve eşi Sema Nur'un dini nikahlarının düştüğünü sanmaları ve sanığa müracaat ettikleri anlatıldı.

Burhan Dalğali'nin ise Ebubekir ve Sema Nur'a dini nikahlarının düşmediği konusunda telkinlerde bulunarak ikna ettiği ve sonrasında her ikisi adına ayrı ayrı bin 600 lira para talep ettiği aktarıldı. Dalğali'nin Sema Nur ile ayrı odada baş başa görüşmek istediği ancak kabul etmedikleri, Ebubekir'in de sanığa toplamda 3 bin 200 lira para verdiği ve sanığın zararı kovuşturma aşamasında zararı giderdiği belirtildi. Sanığın İlahiyatçı Öğretmen El Ensari ismini kullanarak sosyal medya üzerinden dini kisvelerle, çözümü yapılan görüntülerde, kimlik bilgisi tespit edilemeyen kadının soyunmasını sağlayarak vücudunun çeşitli yerlerine kalem ile bir takım yazılar yazdığı ve arkasından cinsel ilişkiye girdiği anlatıldı.

Sanık Burhan Dalğali'nin Ebubekir ve Sema Nur'a yönelik 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçunu işlediği ve birleşen dosya açısından kimliği tespit edilemeyen kadın şahsa yönelik 'zincirleme olarak dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Dalğali'nin avukatının savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

 
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