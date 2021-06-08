Macron'a şok! Bir anda suratına tokat yedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusunda yer alan Drôme'yi ziyaret ettiği sırada bir vatandaş tarafından tokatlandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusunda yer alan Drôme'yi ziyaret ettiği sırada, bir vatandaşın yanına gitti.
O şahıs, Macron'a tokat attı.
Macron'un korumaları olaya müdahale ederek, Fransa Cumhurbaşkanını bölgeden uzaklaştırdı.
BFMTV'de yer alan bilgilere göre; Macron'a saldıran kişi anında gözaltına alındı.
Şahsın neden tokat attığı ise bilinmiyor.