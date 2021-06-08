Macron'a şok! Bir anda suratına tokat yedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusunda yer alan Drôme'yi ziyaret ettiği sırada, bir vatandaşın yanına gitti.



O şahıs, Macron'a tokat attı.



Macron'un korumaları olaya müdahale ederek, Fransa Cumhurbaşkanını bölgeden uzaklaştırdı.



BFMTV'de yer alan bilgilere göre; Macron'a saldıran kişi anında gözaltına alındı.



Şahsın neden tokat attığı ise bilinmiyor.





