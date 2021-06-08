İzmir depremiyle ilgili son dakika: 29 şüpheli hakkında dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Ekim'de meydana gelen ve depremde yıkılan 115 kişinin yaşamını yitirdiği 9 bina ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Depremin ardından soruşturmaya başlanarak ölü muayene işlemleri büyük bir titizlikle yapıldı. Sahada görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları tarafından tüm deliller toplandı. Depremde yıkılan binalarla ilgili belediyelerden projeler, bilgi ve belgeler temin edilerek muhafaza altına alındı. Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edildi. Binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme, düşük kalite beton kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varıldı. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapıldı.



7 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Akademisyenler deprem bölgesine getirilerek binaların enkazı kaldırılmadan önce inceleme yapmaları sağlandı. TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istendi. Yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi istendi. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyen yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihaî raporlar hazırladı.



29 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI



Toplam 29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı. 29 şüphelinden 10'unun tutuklu olduğu, 17 Şüpheli hakkında adlî kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerden 1'i hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkındaki evrak tefrik edilerek 4483 sayılı kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği öğrenildi.



Deprem soruşturmasında haklarında dava açılan 29 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.