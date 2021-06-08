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İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Metroya yok tabloya ve yandaşa var

Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı için açılan tüneli hafriyat dökerek kapatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kredi için onay alamadıklarını ve bu nedenle söz konusu işlemi yaptıklarını iddia etti. Öte yandan vatandaşa hizmet söz konusu olduğunda kredi ve onay bekleyen İmamoğlu'nun iş yandaş semirtmeye gelince Şevval Sam, Gökhan Özoğuz ve Tarkan gibi şarkıcılara milyonlarca lira akıtması büyük tepkiyle karşılandı.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 14:01
İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Metroya yok tabloya ve yandaşa var

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından yapımı durdurulan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattıyla ilgili akılalmaz açıklamalarda bulundu. Projenin iptal edilmediğini ileri süren İmamoğlu metro hattı için kredi onayı alamadıklarını ve bu nedenle projenin sekteye uğradığını iddia etti.

Kendi beceriksizliğini saklayıp başkalarına suç atmaya çalışan İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na onay için başvurduklarını ancak olumlu dönüş alamadıklarını iddia etti ve şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanlığı buranın talebinin, metro talebi için yeterli olmadığından dolayı, bunu onaylamamış. Onaylamadığı için de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı’na alınamamış. Alınamadığı için de ana hat için bulduğumuz krediyi buraya kullanamıyoruz. Dolayısıyla, bu onaylanıp yeniden kredi için bir çalışma yapıp, krediyi bulduktan sonra yeniden başlayabiliriz. Çünkü, burası için bulduğumuz krediyi, buraya kullanamıyoruz."

İş hizmet üretip metro yapmaya gelince kredi için onay bekleyen iş tablo ve heykele gelince ise vatandaşın parasını adeta havaya saçıp savuran İmamoğlu'nun milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesi büyük tepkiyle karşılandı.

Dandik tablolara milyonlarca lira dökmeye gelince ne onay ne de kredi bekleyen İmamoğlu, mevcut bütçelerinin metro hattı yapımı için yeterli olmadığını öne sürdü.

Sözlerinin devamında bahane üstüne bahane sıralayan İmamoğlu, yeni metro hatları yapmak için borçlanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünelin toprak dökülerek kapatılması hakkında konuşan İmamoğlu, deprem açısından risk teşkil ettiği gerekçesiyle bu işlemin yapıldığını söyledi.



İstanbulluların hayatlarını riske atmak istemediklerini söyleyerek göz boyamaya çalışan İmamoğlu, "Deprem açısından oraların çevre ile ilgili oluşturduğu risk açısından burayı doldurmamız lazım. Dolduğumuz yerleri, yarın kredi bulduğumuzda açmamız 1 ay" dedi.

CHP yandaşı şarkıcılara gelince onaya gerek yok
Vatandaşların yararına olacak projeleri tek tek çeşitli bahaneler öne sürerek iptal eden İmamoğlu'nun söz konusu CHP yandaşı şakşakçı şarkıcılar olunca "onaya" ihtiyaç duymaması dikkat çekti.

Hizmete gelince "Onay verilmedi", "Kredi bekliyoruz" şeklinde bahaneler ileri sürüp olayın içinden sıvışmaya çalışan İmamoğlu'nun geçtiğimiz dönemlerde kendi yandaşları olan şarkıcılara konser başına 300-400 bin TL arasında ödemeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

"İsraf var" diyerek projeleri durdurmuştu

"İsraf var" diyerek büyük projelerin yapımını tek tek durduran İmamoğlu hizmet için ayrılan bütçeyi kendi yandaşı olan sözde sanatçılara akıtmıştı.

Kendi şakşakçıları söz konusu olunca kesenin ağzını açıp milyonlarca lirayı saçıp savuran İmamoğlu'nun zerre utanıp sıkılmadan "Onay verilsin doldurduğumuz toprakları 1 ayda geri çıkarırız" şeklinde sözler sarfetmesi vatandaşları isyan ettirdi.

 
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