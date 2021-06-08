HDP'den Akşener'e 'Cumhurbaşkanı adayı' yanıtı: Sizin aklınıza ihtiyacımız yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde; 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.



"Sizin aklınıza ihtiyacımız yok"



Bu sözlere HDP’den yanıt geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener’e “Sizin aklınıza ihtiyacımız yok” dedi.



"Muhalefet HDP'siz başarılı olamaz"



“Türkiye’de HDP’siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar” diyen Günay, “Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.