Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek. Uzmanlar, 'Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır' yorumu yapıyor.



Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.



'FAZLA RAHATLADIK'



Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.



Özellikle, sonbahara kadar toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50'de kalabileceği öne sürülüyor.



Uzmanlar, 'Yani, kurallara uymayarak toplumu enfekte eden ile aşıya duyarsız olan aynı yaş grubu. Bir de 'sonbaharda her şey bitecek, maskesiz dönem başlayacak' gibi erken yayılan hava nedeniyle, fazla rahatlama yaşanmaya başladı' diyor.



AŞIDA POZİTİF AYRIMCILIK



Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.



Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.



KRONİK HASTALIK LİSTESİ GENİŞLEDİ: AŞI SÜRPRİZİ



Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin aşılanması tamamlandıktan sonra, kanser hastaları, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan hastalar hatta obezite sorunu yaşayan vatandaşlar için aşı çalışmalarına başlamıştı.



Bakanlık ülkeye ulaşan BioNTech aşılarıyla birlikte, kronik hastalıklara yenilerini eklerken aşılanacak vatandaş sayısını artırdı. Bu yeni kronik hastalıkların başında tansiyon, diyabet, ileri böbrek hastalıkları ve kalp hastalıkları da bulunuyor.



SOSYAL MEDYA MESAJLARI



Aşı sırası geldiğini gören 20 yaş ve üzeri yaşlardaki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını ve mutluluklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Sağlık Bakanlığı haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz BioNTech aşısının ülkeye ulaşacağını duyurmuştu. Bakanlık aşı rakamlarını paylaşmıyor.



Aşı sevkiyatına zarar vermemek için açıklama yapılmadığı belirtiliyor. Sinovac aşısıyla ilgili ise birinci dozlarla ilgili sorun yaşanıyor. Sinovac tercih edenler 'uygun kriter bulunmamaktadır' uyarısı ile karşı karşıya kalıyorlar.



TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT



Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 891 bin 831, ikinci doz aşı 13 milyon 220 bin 755 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 112 bin 586 olarak gerçekleşti.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 42 bin 719, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 139 bin 396, toplamda 5 milyon 182 bin 115, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 498 bin 373, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 115 bin 407, toplamda 2 milyon 613 bin 780, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 214 bin 80, ikinci doz aşı sayısı 911 bin 639, toplamda 2 milyon 125 bin 719 doz olarak kayıtlara geçti.



5 BİN 647 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 495 olarak kayıtlarda yer aldı.



Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.



Test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, vefat sayısı 48 bin 255 oldu.



ORTAOKUL VE LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANDI



Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.



Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatılmıştı.



Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitime, haftada 2 gün olacak şekilde bugün geçildi.



Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde Kovid-19 kurallarına uymayan 90 kişiye toplam 226 bin 950 lira para cezası uygulandığı açıklandı.



Trabzon'da farklı cenaze törenlerine katılan ve daha sonra Kovid-19 pozitif olduğu öğrenilen kişiler nedeniyle 46 yeni vaka ve 32 temaslı kişi tespit edildiği bildirildi. Temaslıların izolasyon ve karantina süreçlerine dahil edildikleri belirtildi.



Trabzon'un Araklı ilçesinde de bazı alanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.