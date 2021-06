Dünya genelinde internet kesintisi yaşanıyor.



Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti yüzünden pek çok siteye erişilemiyor.



Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon ve Reddit'in de yer aldığı belirtiliyor.



Pek çok medya kuruşunun internet sayfalarının da okurlarına hizmet veremediği gelen bilgiler arasında.



Arıza nedeniyle an itibari ile Independent, The Guardian ve New York Times'ın internet sitelerine ulaşılamıyor.



Söz konusu kesintinin neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.



AYRINTILAR GELİYOR...