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Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu! Mini İHA’lar tespit etti

Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığınca 1-7 Haziran tarihlerinden mini İHA’lar ile yapılan kontrollerde terör örgütünün gelir kaynaklarına ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen Narko-terör operasyonunda 168 ton esrar elde edilebilecek 7 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 11:24
Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu! Mini İHA’lar tespit etti

Diyarbakır'da 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, narko terör operasyonu ile ele geçirildi. İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülkemizi tehdit eden PKK terör örgütünün silahlı unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narko-terör operasyonları kararlılıkla sürdürülmektedir.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 01-07 Haziran 2021 tarihleri arasında Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı Mahallelerinde önceden Mini İHA (Drone) araçları ile tespiti yapılan (141) noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda;

-(7.270.752) kök kenevir bitkisi,
-(32) kg toz esrar,
-(2) adet su motoru,
-(13) bin metre sulama hortumu,
-(1) adet akü,
-(1) adet küçük tüp,
-(1) adet 4'lü pil bloğu,
-(25) kg gübre ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.


Ayrıca operasyon sonucunda 45 şüphelinin kimlik tespitleri yapılarak narkoterör suçundan haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Operasyonlarda ele geçirilen 7.270.752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 168 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçilmiştir.

 
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