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Başörtülü akademisyen ve arkadaşına 'Sizin gibileri istemiyoruz' diyerek saldırdı: Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?

Nişantaşı'nda bir parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı, başörtüleri nedeniyle "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere" diyerek nefret söylemlerinde bulunan Eray Ç. isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Genç kız darp raporu alarak Eray Ç'den şikayetçi olurken, gözaltına alınan ve ifadesinde saldırıyı itiraf eden şahıs ise serbest bırakıldı. Duruma sosyal medyadan isyan eden Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi, "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek Eray Ç'nin tutuklanması için çağrıda bulundu.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 12:24
Başörtülü akademisyen ve arkadaşına 'Sizin gibileri istemiyoruz' diyerek saldırdı: Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?

Alçak saldırı, dün Nişantaşı Mıstık Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, öğretim görevlisi Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı parkta oturup sohbet ederken, yine parkta arkadaşlarıyla oturan Eray Ç. isimli şahsın önce bakışları daha sonra ise 'başörtüleri nedeniyle' hakaret dolu sözlü tacizine maruz kaldı.

'GAZİOSMANPAŞA'YA GİDİN'
Eray Ç. daha sonra genç kızların yanına gelerek 'Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' diyerek nefret söylemlerinde bulundu.

Neye uğradığını şaşıran genç kızlar, şahsa 'Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin' diyerek tepki gösterdi.

ARD ARDA YUMRUK ATTI
Bunun üzerine Eray Ç. sözlü saldırılarını fiziksel boyuta taşıdı ve elindeki termos ve enerji içeceği şişesiyle Neşe Nur Akkaya'ya vurdu, ard arda yumruk attı. Akkaya aldığı darbelerle yere yığıldı.

DARP RAPORU ALDI

Saldırıya parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

Mağdur Neşe Nur Akkaya'nın bir hafta işe gidemeyeceği öğrenildi.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Eray Ç. ifadesinde Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.

Eray Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'BU FAŞİST TUTUKLANSIN!'

Alçak saldırıyı Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Akif Akkaya sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Akif Akkaya 'Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?' diyerek saldırganın tutuklanması için çağrıda bulundu.

TEPKİ YAĞDI

Ayrıca bir çok sosyal medya kullanıcısı da #ErayÇakınTutuklansın ve #SaldırganErayÇakın hastagleri altında faşist saldırıya tepki gösterdi.

 
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