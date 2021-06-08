Bakan Koca duyurdu: Yeni dönem başlıyor!

Bakan Koca aşılama programına yeni bir grubun eklendiğini bildirdi.



Twitter hesabından açıklama yapan Koca gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:



"Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."







