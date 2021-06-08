Aspirin Kovid-19 tedavisinde etkili mi?

Oxford Üniversitesi, koronavirüs ve kan pıhtılaşması tedavisinde aspirinin etkilerini gösteren 'Recovery' isimli araştırma sonuçlarını paylaştı.



Araştırmada, deney grubunda bulunan toplam 7351 koronavirüs hastasına günde bir kez 150 mg aspirin verildi ve sonuçlar 7541 kişilik kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Buna göre, aspirin tedavisi hastanede yatış süresini kısaltırken, ölüm oranını azalttığına dair bir veri ise elde edilmedi.



Aspirin verilen Kovid-19 hastalarının ortalama 28 gün içinde hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildikleri belirtildi.



Ayrıca, bin hastadan altısında kanama sorunu görüldüğü, diğer 6'sında ise kan pıhtılaşmasını azalttığı ifade edildi.



Oxford Üniversitesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve RECOVERY araştırmasının yöneticilerinden Peter Horby, "Veriler, Kovid-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda aspirinin mortalitede veya invaziv mekanik ventilasyonda artışa, veya ölüm riskinde azalmaya neden olmadığını gösteriyor. Aspirin, canlı taburcu olma olasılığında küçük bir artışla ilişkilendirilse de, bu, Kovid-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda yaygın kullanımını için yeterli görünmemektedir" dedi.



Oxford Üniversitesi'nden Tıp ve Epidemiyoloji Profesörü ve araştırma yöneticisi Martin Landray ise şunları söyledi:



"Şiddetli Kovid-19 hastalarında kötüleşen akciğer fonksiyonu ve ölümden kan pıhtılaşmasının sorumlu olabileceğine dair güçlü bir veriler var. Aspirin ucuz bir tedavi yöntemidir ve kan pıhtılaşması riskini azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu hastalar için önemli bir etkisinin olmaması hayal kırıklığı yarattı."

